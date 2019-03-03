Bucaspor ümitlendi

Tam 11 maç sonra galibiyeti hatırlayan sarı-lacivertliler 20 puana yükseldi. Sıralamada 15. basamakta yer alan Gölcükspor'la arasındaki puan farkını 6'ya düşüren İzmir ekibinde teknik direktör Levent Eriş, seri galibiyetlere imza atacaklarını söyledi. Kocaelispor gibi zirveye oynayan bir ekip karşısında takımının çok dirençli bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyen Levent Eriş, "Galibiyet hepimize moral verdi. Artık kolay kolay teslim olmayacağız. Kalan 10 haftadaki her maç final, her maç milat. Buna göre sıkı çalışacağız ve en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" dedi.

DHA