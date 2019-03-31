Bucaspor Teknik Direktörü Eriş: Takımımın lige tutunacağına inanıyorum

Sarı-lacivertliler geride kalan 28 haftanın 18'inde sonuncu sırada yer alırken, 7 hafta boyunca da 17. oldu. Bucaspor 2 haftayı ise 16. basamakta geçirdi. Yalnızca 1 hafta 10. sırada duran Bucaspor, 2 hafta da 15. durumda kaldı. Adeta kahır sezonu geçiren İzmir ekibi böylece 28 haftanın 25'ini tehlikeli bölgenin içinde geçirmiş oldu.

Kalan 6 haftada Muğlaspor (D), 1461 Trabzon, Fatsa Belediyespor (D), Gölcükspor, Turgutluspor (D) ve Halide Edip Adıvarspor'la kader maçlarına çıkacak amatörün eşiğindeki İzmir ekibinde teknik direktör Levent Eriş, "Zor bir sezon geçiriyoruz ama önümüzde final haftaları var. Ben takımımın lige tutunacağına inanıyorum. Muğlaspor deplasmanında seriye başlamak istiyoruz. Sezon sonunda gülen taraf olacağız" diye konuştu.

DHA