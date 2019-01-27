Bucaspor - Payasspor: 0-1

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 55'inci dakikasında sahne alan Gökhan Korkmaz skoru belirledi ve Payasspor karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu sonuçla 15 puanda kalan İzmir ekibi dipten kurtulamadı. Payasspor ise 27 puana yükselip ilk 5 ümidini artırdı.

5'inci dakikada Saruhan'ın pasıyla ceza alanına giren İsa'nın şutunda Payasspor kalecisi İsmail topu kornere tokatladı.

33'üncü dakikada Cuma, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

55'inci dakikada Payasspor öne geçti. Sağdan gelişen atakta Çetin'in pasıyla buluşan Gökhan Korkmaz savunmanında hatasından yararlanıp vuruşunu yaptı, topu filelere gönderdi: 0-1.

69'uncu dakikada İsa'nın pasında Cuma, kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Cuma'nın şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

79'uncu dakikada Payasspor tehlikeli geldi. Sağdan kullanılan uzun taç atışında Muhammet kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Yunus son anda müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

87'nci dakikada Payasspor 10 kişi kaldı. Enes'e sert müdahalede bulunan Çetin ikinci sarı kartını görüp oyundan ihraç edildi.

DHA