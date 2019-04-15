Bucaspor nereden nereye

Grupta kurtuluş hattındaki Fatsa Belediyespor'un 6 puan gerisine düşen ve Bölgesel Amatör Lig'e doğru yol alan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de mücadele ettiği 2010-2011 sezonun ardından süratli bir şekilde uçuruma gitti. Tarihi başarılar yakaladığı 2010 yılında Süper Lig'de birçok yabancı futbocuyu kadrosuna katıp maddi olarak yıpranan İzmir ekibi ligden düşmesiyle kaçınılmaz sona doğru ilerledi. Sürekli borç batağında çırpınan, halen Süper Lig'den kalan yabancı futbolcu alacaklarını kapatamayan Bucaspor, 2012-2013 sezonunda 1. Lig'de Play-Off oynamayı başarsa da 2014-2015'te küme düşmekten kurtulamadı.

Buca, 2015-2016'da yer almaya başladığı 2. Lig'de de sürekli sorunlarla boğuştu. Biriken borçlar, gelmeyen sportif başarılar ve yönetimde yaşanan çatlaklar tüm camianın belini büktü. Art arda transfer yasağı ve puan silme cezaları almaya başlayan Bucaspor tüm direncini yitirip geçen sezon 3. Lig'e düştü. Tam 28 yıl sonra 3. Lig'e dönen Bucaspor bu yıl da yokları oynadı. Sezonun ilk devresinde birçok oyuncusunu elinden kaçıran ve yine takviye yapamayan sarı-lacivertliler sürekli düşme hattında yer aldı. Devre arasında transfer yasağını kaldırıp umutlanan Buca, belli bir sürede galibiyet serisi yakalasa da devamını getiremedi. Son 5 maçta sadece 1 beraberlik elde edebilen Buca beyaz mendilleri hazırladı.

Futbol Federasyonu 3' üncü Lig'i kurduktan sonra 1984 yılından itibaren sürekli profesyonel liglerde mücadele etmeye başlayan sarı-lacivertli kulüp, geçmiş yıllarda yetiştirdiği futbolcularla da adından söz ettirdi. Salih Uçan, Mehmet Batdal, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Hasan Kabze, Ozan İpek, Taylan Antalyalı, Bekir Yılmaz, Sercan Kaya, Atakan Kesgin, Uğurcan Yazğıl gibi birçok ismin yolu Bucaspor'dan geçti. 2006 yılında kurulan Buca Futbol Akademesi'yle parlayan Bucaspor'un altyapısı da kulübün içinde bulunduğu sıkıntılardan nasibini aldı. Akademi binası bakımsızlıktan dökülmeye başladı. 91 yaşını geride bırakan kulüp, son 3 haftada mucizeyi gerçekleştiremezse 35 yıl sonra amatöre geri dönecek.

DHA