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Bucaspor lige damga vurdu

Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, 2. Lig’de yer alan takımlar arasında en az gol yiyen ve en iyi averaja sahip olan tek takım konumunda bulunuyor. Öte yandan Türkiye’deki profesyonel liglerde Bucaspor 1928 dışında yoluna 6’da 6 yaparak devam eden başka bir takım yok.

25 Kasım 2022, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Bucaspor lige damga vurdu

Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, 2. Lig’de yer alan takımlar arasında en az gol yiyen ve en iyi averaja sahip olan tek takım konumunda bulunuyor.

Öte yandan Türkiye’deki profesyonel liglerde Bucaspor 1928 dışında yoluna 6’da 6 yaparak devam eden başka bir takım yok.

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