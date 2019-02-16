TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-1 kaybedip teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'i göreve getiren 15 puanlı sonuncu Bucaspor yarın Bağcılarspor'la evinde karşı karşıya gelecek.
Yeni Buca Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Özcan forma giyemeyecek. İlk maçına çıkacak Levent Eriş sahadan mutlaka 3 puanla ayrılacaklarını belirterek, "Kurtuluş yolunda her müsabaka final. Taraftarımız önünde kazanıp gelecek haftalara umutlu girmek istiyoruz" dedi.