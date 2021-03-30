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Bucaspor, Kızılcabölük'e konuk olacak

MİSLİ.com 3. Lig 1. Grup'ta Bucaspor 1928, yarın alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Kızılcabölükspor'la deplasmanda karşılaşacak.

30 Mart 2021, Salı 13:33 Son Güncelleme:
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Bucaspor, Kızılcabölük'e konuk olacak

MİSLİ.com 3. Lig 1. Grup'ta son 6 haftaya girilirken lider Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takibini sürdüren şampiyonluk yarışındaki Bucaspor 1928, yarın alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Kızılcabölükspor'la deplasmanda karşılaşacak. Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Sarı-lacivertlilerde Artvin Hopaspor deplasmanı sonrası aldığı 1 maçlık hak mahrumiyeti cezası son bulan Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu takımın başında sahaya çıkabilecek. Grupta Bucaspor 1928, 52 puanla ikinci sırada yer alırken Kızılcabölük'ün 27 puanı bulunuyor.

DHA

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