Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'tan Gençlerbirliği'ne Taylan Antalyalı tepkisi!

Erzurumspor'dan Galatasaray'a transferi tartışma konusu olan Taylan Antalyalı için bugün Gençlerbirliği'nin yaptığı açıklamaya Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş karşılık verdi.

08 Eylül 2019, Pazar 19:16 Son Güncelleme:
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Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'tan Gençlerbirliği'ne Taylan Antalyalı tepkisi!

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitimine saatler kala Erzurumspor tarafından serbest bırakılan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmıştı.

Bu transfer, büyük tartışma yaratırken Taylan'ın eski kulübü ve Erzurumspor'dan başka takıma satışında hak sahibi olan Gençlerbirliği, oyuncunun serbest bırakılıp imza parasıyla transferini eleştiren bir açıklama yayınladı.

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Erzurumspor'dan önceki takımı Gençlerbirliği'nin tepkisine de Taylan'ın bir önceki takımı Bucaspor cevap verdi. Taylan Antalyalı, 2014'te Bucaspor'dan Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu.

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Gençlerbirliği'nin tepkisine benzer bir şekilde karşılık verdi ve yaptığı paylaşımda "Bize Taylan üzerinden attığın kazığın aynısını Erzurumspor, Taylan'ı Galatasaray'a gönderirken sana attı diye ağlamayacaksın" ifadelerini kullandı.

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