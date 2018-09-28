Bucaspor 3 puana inanıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta geride kalan 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak düşme hattına gerileyen Bucaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bağcılarspor maçını kazanacağına inanıyor.

28 Eylül 2018, Cuma 18:28
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4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak düşme hattına gerileyen Bucaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bağcılarspor maçını kazanacağına inanıyor.

Teknik direktör Yüksel Kepoğlu, 4 haftadır iyi bir futbol ortaya koyduklarını ancak sonuca gidemediklerini söyledi.

Tüm camianın kendisine ve futbolcularına destek verdiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız. Alacağımız bir galibiyet bize özgüvenimizi verecek. Ligin ilk haftaları olsa da kendimizi düşme hattında görmek bizi mutsuz ediyor" diye konuştu.

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