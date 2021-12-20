Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’de play-off şampiyonu olarak 2. Lig’e yükselen Bucaspor 1928, son haftalarda gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son olarak dün oynanan karşılaşmada konuk ettiği 24 Erzincanspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

Üst üste gelen başarılı sonuçlarla beraber play-off potasındaki rakiplerinin de yaşadığı puan kayıplarıyla İzmir temsilcisi, lider Pendikspor’un ardından 2. sırada yer alıyor. 17. haftayı 26 puanla 2. sırada kapatan Bucaspor 1928, gelecek hafta ligin 14. sırasında bulunan Tarsus İdman Yurdu’na konuk olacak. (İHA)