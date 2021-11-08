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Bucaspor 1928'in yeni çalıştırıcısı Cihan Erdil

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırklarelispor'a 5-1 yenilerek zirve yarışının uzağında kalınca teknik direktör Tolga Doğantez'le yollarını ayıran Bucaspor 1928, Cihan Erdil ile anlaşma sağladı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 11:43 Son Güncelleme:
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Bucaspor 1928'in yeni çalıştırıcısı Cihan Erdil

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulubümüz, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Cihan Erdil ile anlaşma sağlamıştır. 12 yıllık profesyonel futbol geçmişinden sonra Etimesgut Belediyespor, Giresunspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Göztepe takımlarında Ersin Aka, Hayati Soydaş, Metin Diyadin ve Ünal Karaman’ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Cihan Erdil'e ve ekibinde yer alan hocalarımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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