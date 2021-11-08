Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulubümüz, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Cihan Erdil ile anlaşma sağlamıştır. 12 yıllık profesyonel futbol geçmişinden sonra Etimesgut Belediyespor, Giresunspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Göztepe takımlarında Ersin Aka, Hayati Soydaş, Metin Diyadin ve Ünal Karaman’ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Cihan Erdil'e ve ekibinde yer alan hocalarımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.