Bucaspor 1928’in dış saha gücü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, bu sezon ligde çıktığı 8 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmezken 4 galibiyet 4 beraberlik alarak 16 puan topladı. İzmir temsilcisi, bu sezon ligde deplasmanda kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 12 gol atarken kalesinde de 4 gol gördü.

Hafta sonu karşılaşacağı İskenderunspor ise iç sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bucaspor 1928’in 35 puanla zirveyi takip ettiği ligde İskenderunspor ise 34 puanla zirve takibini yapıyor. İki takımında ligdeki kaderini belirleyecek müsabaka Pazar günü saat 13.00’de Osmaniye 7 Ocak Stadyumu’nda oynanacak.(İHA)