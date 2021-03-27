İZMİR, (DHA)



MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup7ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'in golcüsü Tunç Murat Behram, bu sezon attığı 15 golle takımını taşıyan isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli formayı 22 maçta terleten 30 yaşındaki futbolcu, gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Toplam 1764 dakika sahada kalan Tunç Murat, kariyerinin de en verimli sezonlarından birini geçirdi. Tunç Murat, Ofspor, Manisaspor, Artvin Hopaspor, Nevşehir Belediyespor, Yeşilyurt Belediyespor, Fatsa Belediyespor, Antalya Kemerspor, Diyarbekirspor, Payasspor ve 1877 Alemdağspor müsabakalarını boş geçmedi.