TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta hafta sonu mesaisinde deplasmanda Serik Belediyespor’u 5-1 yenen Bucaspor 1928, evinde Sarıyer engelini de aşarak 2’de 2 yaptı: 3-1. Konuk Sarıyer 28’inci dakikada Eren’in golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Bucaspor 1928, 38’inci dakikada forveti Mehmet Fuat ile tabelayı eşitledi ve müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Maçın 76’ncı dakikasında Sarıyerli Işık Kaan kendi ağlarını havalandırdı, son sözü 90+7’de Recep söyledi. Bucaspor 1928, 16 puana yükseldi; Sarıyer ise 7 puanda kaldı.

Rakiplerine gözdağı

Serik Belediyespor'u 5-1 mağlup ettikten sonra dün evinde Sarıyer'i 3-1 yenen Bucaspor 1928, bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti. Son 2 randevuda rakip fileleri 8 kez sarsan Buca ekibi, skorer oyunuyla rakiplerine gözdağı verdi. Bucaspor 1928, bu performansıyla zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.

Seyircisi önünde 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1'lik zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, 16 puana ulaşıp bir basamak tırmanarak 3'üncü sıraya yükseldi. İzmir ekibi, lider İskenderunspor'la arasındaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Bucaspor 1928, Play-Off hattında yer alan namağlup 3 takımdan biri konumunda. (DHA)