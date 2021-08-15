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Bucaspor 1928'de Uğur Balcıoğlu takımdan memnun

Bucaspor 1928'de teknik direktör Uğur Balcıoğlu, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

15 Ağustos 2021, Pazar 18:50 Son Güncelleme:
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Bucaspor 1928'de Uğur Balcıoğlu takımdan memnun

TFF 2'nci Lig'de sezon öncesi antrenmanlarının Kaynaklar Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayan Bucaspor 1928'de teknik direktör Uğur Balcıoğlu, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Geçen sezondan kalan isimler, kiralıktan dönen gençler ve yeni transferlerle kalabalık bir kadroyla antrenman yaptıklarını belirten Balcıoğlu, sıcak havaya rağmen oyuncularının sahada istediklerini gerçekleştirdiğini belirtti. Halen eksikleri olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, lige kadar hazır hale geleceklerini vurguladı.

DHA

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