Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona Ofspor, Diyarbekirspor ve Belediye Derincespor galibiyetleriyle zirvede başlayan Bucaspor 1928'de şok bir gelişme yaşandı. Geride kalan 3 maçta 9 puan toplayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tolga Doğantez'le yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adamın uzun süredir huzursuz olduğu ve görevi bırakmak istediği bildirildi.

Yönetimle bir araya gelen Doğantez'le yapılan görüşmelerin ardından vedalaşıldı. Geçen sezon Play-Off öncesi sportif direktörlükten teknik direktör Ersin Aka'nın yerine takımın dümenine geçen Tolga Doğantez'in çalıştırdığı Buca, yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 yenilerek bir üst lige çıkma şansını kaçırmıştı.