TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı takımlarından Bucaspor 1928, transfer döneminin sonunu hareketli geçirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibi Konyaspor 'dan 22 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna katarken, Denizlispor 'dan ayrılan 31 yaşındaki Süper Lig patentli golcü İlhan Depe'yle anlaştı. Geçen sezon kiralık olarak 1922 Konyaspor'la 2'nci Lig'de 30 maça çıkan Adem, 3 gol kaydetti.

İlhan ise uzun soluklu kariyerinde yıllarca Süper Lig'de forma giyip, Balıkesirspor, Karabükspor ve Altay'la 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Buca temsilcisinde Yusuf Yıldırım, 3'üncü Lig kulübü Yeni Mersin İdman Yurdu'na kiralık gönderilirken, Mustafa Hüseyin Seyhan da yine geçici transferle Amed Sportif'in yolunu tuttu.