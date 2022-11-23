TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928’de sakatlık şoku yaşanıyor. Ligin 14. haftasında oynanan 1461 Trabzonspor müsabakasında Abdullah Balıkuv, mücadelenin 46. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yapılan kontroller sonrasında 28 yaşındaki savunma oyuncusunun sezonun ilk yarısını kapattığı açıklandı.

Bucaspor 1928 Abdullah’ın yaşadığı sakatlık şokunu atlatamadan bir kötü haber de Lokman’dan geldi. Tecrübeli oyuncu, Adıyaman FK maçının 48. dakikasında sakatlanmış ve maça devam edememişti. Kulüpte yapılan tetkiklerden sonra oyuncunun üst adele sorunu yaşadığı ve sezonun ilk yarısını kapattığı açıklandı.

İHA