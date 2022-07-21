Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Başkanımız Cihan Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 1990 doğumlu defans oyuncusu Lokman Gör ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza Bucaspor ailesine hoşgeldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de Bandırmaspor forması giyerek Play-Off finali oynayan, kariyerinde Play-Off'larda 4 şampiyonluk kazanıp, 2 final tecrübesi yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, Bandırma'da 34 resmi maça çıkıp 2 gol attı. Lokman, kariyerinde Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Ankaraspor, Göztepe , Şanlıurfaspor, BŞB Erzurumspor, Alanyaspor ve Altay'da da top koşturdu.
DHA