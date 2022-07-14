Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcı Yalçın Koşukavak'la görüştüğü öğrenildi. Yusuf Şimşek'le de temasa geçen ancak el sıkışamayan yönetimin Yalçın Koşukavak'ı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerine Karacabey Belediyespor’da başlayan 49 yaşındaki Koşukavak, Altay, İstanbulspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor , Denizlispor ve Kayserispor'da görev yaptı. Koşukavak, Denizlispor ve Kayserispor'da Süper Lig tecrübesi de yaşadı. Ayrıca Yalçın Koşukavak, 2016-17 sezonunda İstanbulspor’u 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa taşıyan isim oldu.

DHA