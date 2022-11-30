Bucaspor 1928’de Erhan Çelenk sevinci

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Bucaspor 1928, ilk 16 haftada aldığı 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 35 puan toplayarak ligin zirvesine yerleşti. İkinci Kocaelispor’un +4 averajla önünde bulunan sarı-lacivertli ekip, gol yollarında da etkili bir oyun sergiliyor. İzmir temsilcisi, 32 gollü Kocaelispor’un ardından 28 gol kaydederek ligin en golcü ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Erhan Çelenk gol krallığında zirvede

Bucaspor 1928’in ligde şu ana kadar attığı 28 golün 11’ine imza atan Erhan Çelenk, takımın en golcü oyuncusu olurken bu sezon ligde 1329 dakika süre aldı. Maç başına da 0.69’luk gol ortalamasını yakaladı. Öte yandan 33 yaşındaki oyuncu, son 6 haftada 6 gole imza attı.

İHA