TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Ankara Demirspor'u, Erhan Çelenk'in golüyle 1-0 yenen Bucaspor 1928, büyük mutluluk yaşadı. Bu sezonun ilk haftası öncesi Manisa Futbol Kulübü'nden gelen deneyimli futbolcu Erhan Çelenk, attığı gollerle takımına yine hayat verdi. Erhan, önceki hafta iç sahada 2-1 kazanılan Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının 90+8'inci dakikasında frikikten ağları sarsıp takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.

Ankara Demirspor maçında da 79'uncu dakikada sahne alan Erhan Çelenk fileleri havalandırarak galibiyetin baş mimarı oldu. Grupta 4 maçta yenilgisiz 8 puana ulaşan Bucaspor 1928, iki galibiyetini de Erhan'ın attığı gollerle alıp, tecrübeli futbolcusunun ayağından 6 puanı hanesine yazdırdı. (DHA)