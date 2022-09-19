TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk, takımın yine kurtarıcısı oldu. Müsabakanın 87'nci dakikasında attığı golle sarı-lacivertlileri ipten alan deneyimli oyuncu, kendi başına Bucaspor 1928'e 7 puan kazandırdı. Erhan, ilk olarak 2'nci haftada iç sahada 2-1 galip gelinen Etimesgut Belediyespor maçının 90+8'inci dakikasında frikikten ağları sarsarak 3 puanda baş rol oynadı.

Erhan Çelenk, 4'üncü haftadaki Ankara Demirspor karşılaşmasının da kazanılmasını sağladı. Tecrübeli oyuncu 76'da attığı golle maçın skorunu 1-0 olarak ilan etti. Kocaelispor deplasmanında da sahne alan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu bir kez daha fileleri sarsıp takımına puanı getirdi. (DHA)