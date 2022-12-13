TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda İskenderunspor'u 2-1 yenerek geçen hafta kaptırdığı zirveyi takibini sürdüren Bucaspor 1928'de sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk parlamaya devam ediyor. İskenderun karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederek toplam 12 gole ulaşan tecrübeli futbolcu kariyerinin en parlak dönemini sarı-lacivertli kulüpte geçirmeye hazırlanıyor.

Erzurumspor formasıyla 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadığı 2015-16'da 14 gol, 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu 2017-18'de ise 16 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, Bucaspor'da ise henüz ilk yarı bitmeden kariyer rekoruna çok yaklaştı. Erhan sezon sonunda İzmir ekibinde hem kupa kaldırmak hem de gol krallığı tacını takmayı hedefliyor. (DHA)