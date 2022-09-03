Bucaspor 1928'de Cüneyt Dumlupınar'dan taraftara destek çağrısı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 2'nci hafta maçında Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, taraftarları önünde oynayacakları ilk maçı kazacaklarını belirterek destek çağrısında bulundu.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, yarın evinde Etimesgut Belediyespor'la karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Yalçın Taşkınfurat yönetecek.
Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, taraftarları önünde oynayacakları ilk maçı kazacaklarını belirterek destek çağrısında bulundu.