TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona zirve hedefiyle giren Bucaspor 1928, ilk hafta maçında Teco Karacabey Belediyespor ile deplasmanda golsüz berbere kalarak ilk puanını aldı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Mazlum, Lokman, Taşkın, Furkan ve Erhan Şentürk müsabakaya ilk 11'de başladı.

Son transfer Erhan Çelenk ise 58'inci dakikada Erhan Şentürk'ün yerine oyuna dahil oldu. Takımıyla ilk maçına çıkan teknik direktör Cüneyt Dumlupınar iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ancak çok daha iyi bir takım izleteceklerini söyledi.