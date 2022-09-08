TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, transferin son gününde kadro yükünü azalttı. Sarı-Lacivertli ekip; Metin Yüksel, Özcan Sertgöz, Sabahattin Destici, Berkay Ertürk ve Turan Ali Demirci ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. İzmir temsilcisi, ayrılan futbolculara kariyerlerinde başarılar diledi.

Öte yandan Bucaspor 1928, Ercan Şirin ve Yusuf Yıldırım'ı Yeni Mersin İdman Yurdu'na, Mustafa Hüseyin Seyhan'ı ise Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne sezon sonuna kadar kiraladı.