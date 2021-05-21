Çeyrek finalde Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'u yarı finalde ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u eleyerek finalde İskenderun Futbol Kulübü ile eşleşen İzmir temsilcisi, 24 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak dev maça odaklandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda pazartesi günü saat 20.00'de yapılacak final maçını kazanarak kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, 2'nci Lig'e yükselmek için kenetlendi. 2'nci Grup'ta normal sezonu 5'inci sırada tamamlayarak Play-Off'a kalan İskenderun FK ise çeyrek finalde Belediye Kütahyaspor'u, yarı finalde ise Fethiyespor'u saf dışı bırakıp uzun süre lider olan rakiplerini eledi. Ligde geçen sezon Play-Off'ta yarı finalde elenen Buca temsilcisi, bu defa gülen taraf olmak istiyor.

DHA