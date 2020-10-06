İzmir ekibi son olarak Sakaryaspor forması giyen orta saha Burak Can Kunt ile geçen sezon 1'inci Lig'de Fatih Karagümrük'le Play-Off şampiyonluğu yaşayan golcü Ahmet Aras'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Genç'le ise yollarını ayırdı. Hüseyin, Çankaya FK'ya transfer oldu.

DHA