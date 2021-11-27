Bucaspor 1928 - Zonguldak Kömürspor maç sonucu: 2-0

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 53'üncü dakikasında Enes attığı golle takımını öne geçirdi. Bucaspor 1928, 83'üncü dakikada bu kez Ufuk'la ikinci golü buldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürdü.
HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Caner Eroğlu (xx), Hakan Akkaynak (xx)
BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Onur (xxx), Gökhan (xx), Alper (xxx), Ahmet (xx), Saruhan (xxx) (Dk. 73 Metin x), Osman (x) (Dk. 46 Mustafa x), Berke (xxx) (Dk. 87 Yusuf), Enes (xxx) (Dk. 80 Ufuk xx), Tunç (xxx) (Dk. 87 Doğan), Mehmet Fuat (xxx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen (x) - Hakan (x), Ali (xx), Emre (xx), Sefa (x) (Dk. 56 Eyüp x), Rıdvan (x) (Dk. 80 Oğuzhan x), Eray (x) (Dk. 80 Tuğrul x), Aykut (xx), Ertuğrul (x) (Dk. 86 Osman), Atilla (xx), Fatih (x)
GOLLER: Dk. 53 Enes, Dk. 88 Ufuk (Bucaspor 1928)
SARI KARTLAR: Mehmet Fuat, Osman, Saruhan (Bucaspor 1928), Hakan (Zonguldak Kömürspor)