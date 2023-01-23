TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilen Bucaspor 1928, zirveyi kaptırdı. Geçen hafta da evinde Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, son 2 maçta 4 puan kaybederek, liderliği Kocaelispor'a teslim etti. Kocaelispor'un 3 puan gerisine düşen İzmir ekibi, büyük üzüntü yaşasa da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, şampiyonluk mücadelesini asla bırakmayacaklarını ifade etti.

Ligin çok uzun maraton olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "İkinci yarının ilk maçında gol atamayıp sadece 1 puan aldık. Mutlaka toparlanacağız ve yeniden zirveye yerleşeceğiz. Çıkaracağımız dersler olacak. Eksiklerimizi bir an önce tamamlayıp, yükselişe geçeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)