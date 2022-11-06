TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda dördüncü galibiyetini Fethiyespor'u evinde 3-1 yenerek alan Bucaspor 1928, zirveye yürüyor. Sezon boyunca bileğinin yalnız 1 kez büküldüğü grupta son 7 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertli ekip, 13 hafta sonunda puanını 28'e çıkardı. Grupta üçüncü sıraya tırmanan İzmir temsilcisi, lider Kocaelispor'u 2 puan geriden takip ediyor.
Buca'da Berke, Fethiye önünde 2 golle rakibin kilidini açarken, takımın tecrübeli gol ayağı Erhan Çelenk de attığı golle galibiyeti sigortaladı. Bucaspor, hafta içinde 10 Kasım Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'ndaki İzmir derbisinde Göztepe 'nin konuğu olacak. (DHA)