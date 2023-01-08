TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 41 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928 transferde gaza bastı. Menemen FK'nın Bergama Belediyespor'da kiralık oynayan 21 yaşındaki orta sahası Ahmet Aslan'la sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, aynı grupta mücadele ettiği Karacabey Belediyespor'dan orta saha Vedat Bora'yı gündemine aldı. Vedat'ın Karacabey ile yol ayrımına geldiği ve Bucaspor 1928'in bu transferi en kısa sürede tamamlayacağı kaydedildi.

Gebzespor'da futbola başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 1922 Konyaspor , Konyaspor, Giresunspor, Samsunspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Şanlıurfaspor'da da oynadı. Vedat Bora sezonun ikinci yarısında Karacebey Belediyespor'la 15 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri sarstı. (DHA)