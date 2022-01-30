Bucaspor 1928 - Uşakspor maç sonucu: 3-2

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Bucaspor 1928, 13'üncü dakikada Onur'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Sarı-lacivertliler 57'nci dakikada Berke'nin golüyle farkı ikiye çıkarırken, konuk Uşakspor 74'üncü dakikada Noyan'la tabelayı 2-1'e getirdi. Bucaspor 1928, 85'inci dakikada Recep'in ayağından üçüncü golünü attı: 3-1. Müsabakada son sözü 90'da Uşakspor'dan Enes söyledi. Bucaspor 1928 bu sonucun ardından 34 puana yükselip zirve takibini sürdürdü. Uşakspor ise 25 puanda kalıp Play-Off potasından iyice uzaklaştı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Mustafa Onur Özgenç (xx), Hakan Akkaynak (xx)

BUCASPOR 1928: Murat (xxx) - Onur (xxx), Gökhan (xxx), Abdullah (xx), Alper (xx), Saruhan (xx) (Dk. 60 Ahmet x), Mustafa (xxx) (Dk. 90 Eycan), Yusuf (xxx) (Dk. 60 Metin xx), Berke (xxx) (Dk. 81 Cuma), Tunç (xx) (Dk. 81 Recep xx), Mehmet Fuat (xxx)

UŞAKSPOR: Amir (x) - Mete (xx), Emre Can (x) (Dk. 72 Berkay Özer x), Hakan (x), Berkay Samancı (x) (Dk. 88 Murat Han), İbrahim (x) (Dk. 62 Sertan x), Enes (xx), Mehmet (x), Resul (x), Yasin (x), Noyan (xx)

GOLLER: Dk. 13 Onur, Dk. 57 Berke, Dk. 85 Recep (Bucaspor 1928), Dk. 74 Noyan, Dk. 90 Enes (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Yusuf (Bucaspor 1928), Emre Can, Sertan (Uşakspor)

İZMİR, (DHA)