TFF 2. Lig'de 1-1 biten Kocaelispor- Bucaspor 1928 maçının ardından İzmir ekibinin teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar mücadeleyi değerlendirdi.

Dumlupınar, "Bucaspor olarak şampiyon olmak istiyoruz. İçeride, dışarıda bütün maçlara galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Bugün son dakikalarda bulduğumuz golle maçı berabere bitirdik. Mutlu muyum? Değilim. Ama tabii ki Kocaelispor gibi, bizimle aynı hedefteki, şampiyonluğa oynayan takıma karşı maçı mağlubiyetten berabere bitirmek yine de sevindirici. Oyunun ilk yarısında telaşlı başladık. Maçın başında buldukları golle Kocaelispor 1-0 öne geçti. Golden sonra bütün oyunun hakimiyeti bizdeydi. İlk yarı 2 tane net pozisyonumuz vardı. İkinci yarı daha ofansif 4-4-3-2 dizilişiyle sahaya çıktık. Oyunun yine hakimiydik. Oyunun kırılma anları oldu. Okan’ın direkten dönen topu oldu, kendi kaptırdığımız topta karşı karşıya kaçırdılar. Maçı kaybedebilirdik de. Ama maçın başından sonuna kadar savaşan, mücadele eden, kaybetmeyi kabul etmeyen, arzulu, iştahlı bir Bucaspor vardı. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bundan sonraki maçlarında da Kocaelispor’a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ (İHA)



