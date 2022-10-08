Bucaspor 1928, seriyi sürdürecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un son iki haftasında Serik Belediyespor ve Sarıyer'i yenerek zirve yarışında iddialı konuma gelen Bucaspor 1928, yarın evinde Weecoins Kıklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Selim Özen görev alacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 30, kapalı ve misafir tribün 20, maraton tribünü ise 5 TL olarak belirlendi. Bucaspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Kırklarelispor müsabakasını da kazanıp 3'te 3 yapacaklarını söyledi. Buca, grubunda 8 maçta topladığı 16 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.