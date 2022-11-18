TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 1461 Trabzon'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928, savunmasıyla fark yarattı. Sarı-lacivertliler çıktığı 14 maçta sadece 7 gol yiyerek 2'nci Lig'in en iyi savunması performansını gösterdi.

Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor, Kastamonuspor, Ankara Demir, Kırşehir FK, Balıkesirspor, Pazarspor ve 1461 Trabzon karşılaşmalarını gol yemeden tamamlamayı başardı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar sezon boyunca her maça final niteliğinde çıkacaklarını belirterek, "Defansta ve hücumda gerekenleri yapacağız" dedi. (DHA)