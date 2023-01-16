Bucaspor 1928 rakiplerine duacı

Bucaspor'un takipçisi Kocaelispor deplasmanda Kırklarelispor'la golsüz berabere kalırken, İskenderunspor da Balıkesirspor'la dış sahada 2-2'lik eşitliği bozamadı.

Bu sonuçların ardından 42 puan ve averajla zirvede yer alan Bucaspor 1928, rakiplerinin kaybıyla sevindi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, ligde her an her şeyin olabileceğini ifade ederek, "Geçen haftayı galibiyet alamadan tamamladık ama liderliği de bırakmadık. Biz rakiplerimizin durumundan ziyade kendi işimize odaklanacağız. En önemli olan unsun bizim kazanmamız" dedi. (DHA)