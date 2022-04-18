Bucaspor 1928 Play-Off potasından çıktı

Sezon sonuna kadar 3 maçı kalan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cihan Erdil, 9 puana talip olduklarını söyledi. Son 3 maçın 2'sini sahalarında oynayacaklarını belirten Erdil, "Ben takımıma inanıyorum. Play-Off'a kalacağız ve hedefimize ulaşacağız" dedi.

Bucaspor 1928, bu hafta evinde düşme hattında yer alan Karatay Termal 1922 Konyaspor 'la karşı karşıya gelecek.

İZMİR, (DHA)