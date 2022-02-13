Bucaspor 1928 - Nazilli Belediyespor maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Bucaspor 1928, konuk ettiği Nazilli Belediyespor 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 81'inci dakikasında ev sahibi Bucaspor 1928, Mehmet Fuat'ın golüyle öne geçti. Nazilli Belediyespor ise dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde Koray'ın golüyle tabelayı eşitledi. Bu sonuçla Bucaspor 1928 35 puana yükselip maç fazlasıyla ikinci sıradaki yerini korudu. Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor da 30 puana yükseldi.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Niyazi Atakan Ataseven (xx)

BUCASPOR 1928: Murat (xx) - Onur (xxx), Gökhan (xx), Abdullah (xx), Ahmet Aktaş (xxx), Metin (xx) (Dk. 90 Yalçın), Saruhan (xx), Yusuf (xx) (Dk. 72 Recep x), Berke (xx) (Dk. 83 Osman), Tunç (xx) (Dk. 72 Ahmet Sun x), Mehmet Fuat (xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Koray (xxx), Mert Estik (xx), Emre (x) (Dk. 69 Hasan x), Onur Demir (xx), Selçuk (xx), Mehmet Ersavaş (xx) (Dk. 90+4 Ahmet), Ebu Sıddık (xx), Cemal (xx), Mert Çapar (xx), Fatih (xx) (Dk. 74 Ömer x)

GOL: Dk. 81 Mehmet Fuat (Bucaspor 1928) - Dk. 90 artı 7 Koray (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Onur, Koray (Nazilli Belediyespor) - Gökhan, Berke (Bucaspor)