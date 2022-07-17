Bucaspor 1928, Lokman Gör ile anlaşmaya vardı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, tecrübeli defans oyuncusu Lokman Gör'le anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Son olarak 1'inci Lig'de Bandırmaspor'da görev alan Lokman, geçen sezon Play-Off'lar dahil 33 lig müsabakasına çıkıp 2 gol attı. Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Göztepe , BŞB Erzurumspor, Alanyaspor ve Altay'da top koşturan Lokman, profesyonel kariyerinde 309 karşılaşmada görev yaptı.