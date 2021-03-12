Bucaspor 1928 liderliğe yükseldi! 13 maçtır yenilmiyor...

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk yarışı veren Bucaspor 1928, evinde 1877 Alemdağspor’u 2-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada İzmir ekibinin gollerini 66’ncı dakikada Yusuf Can, 77’nci dakikada Tunç Murat kaydetti. Bu sonuçla haftayı 1 puanla kapatan Diyarbekirspor’dan liderlik koltuğunu tekrar devralan Sarı-Lacivertliler üst üste 3’üncü galibiyetini alıp, namağlup serisini 13 haftaya çıkararak 48 puana ulaştı. 1877 Alemdağspor ise 23 puanda kaldı.

Bu kez kararlı

İş insanı Cihan Aktaş’ın başkanlığını yaptığı Bucaspor, geçen sezon Play-Off’a kalmış, ancak yarı finalde bir üst lig şansını kaçırmıştı. İzmir ekibi bu sezon direkt şampiyon olarak gelecek sezon 2. Lig’de yer almayı çok istiyor.