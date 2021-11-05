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Bucaspor 1928, Kırklarelispor'u konuk edecek

Teco Karacabey Belediyespor'a 3-2, Şanlıurfaspor'a 2-1 (D) yenilerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden ve zirveye ortak olma şansını kaçıran Bucaspor 1928, yarın evinde Kırklarelispor'la karşılaşacak.

05 Kasım 2021, Cuma 18:38 Son Güncelleme:
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Bucaspor 1928, Kırklarelispor'u konuk edecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında Teco Karacabey Belediyespor'a 3-2, Şanlıurfaspor'a 2-1 (D) yenilerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden ve zirveye ortak olma şansını kaçıran Bucaspor 1928, yarın evinde Kırklarelispor'la karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Özgür Reha Alıcı düdük çalacak. 

Maçın biletleri maraton tribünü 3, kapalı tribün 5, VIP tribün 10 TL olmak üzere yarın stat gişelerinden satışa sunulacak. Müsabaka Ege TV'den yayınlanacak. Ligde 10 maçta topladığı 13 puanla 7'nci sırada yer alan İzmir ekibi, 8 müsabakadan 10 puan çıkaran 14'üncü basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. (DHA)

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