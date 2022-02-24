Bucaspor 1928 kendine geldi

Bu sonuçla 39 puana yükselen sarı-lacivertiler Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırdı. Teknik direktör Cihan Erdil, Eskişehirspor maçında zaman zaman zorlandıklarını belirterek, "Biz Bucaspor ile anlaştıktan sonra çok şanssız maçlar yaşadık. Oyunsal anlamda iyi oynadığımız maçlarımız berabere bitse de 13 maçta, 26 puan alarak maç başına 2 puan ortalamasını yakaladık. Bunun bizi uzun vadede başarıya götüreceğimize inanıyorum. Biz her zaman Bucaspor armasına yakışanı yapmaya, gelişen ve hedefe yürüyen bir takım olmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler" dedi.

Bucaspor 1928, hafta sonunda Teco Karacabey Belediyespor'a konuk olacak.

İZMİR, (DHA)