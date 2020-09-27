Bucaspor 1928, kazanarak taraftarını sevindirdi

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona 3-1'lik Ofspor galibiyetiyle başlayan Bucaspor 1928, Diyarbekirspor deplasmanında da kazanarak taraftarını sevindirdi. Diyarbakır deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler son 12 dakikada bulduğu gollerle İzmir'e 3 puanla döndü. Bucaspor 1928, son dakikaları ise 10 kişi oynamasına rağmen rakibine direndi.

Teknik direktör Tolga Doğantez, bu sezon zirve yarışında yer alacaklarını belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir maçı kazasız atlattık. Potansiyelimizi ortaya koyduk. Devamını getireceğiz" dedi. İzmir temsilcisi gelecek hafta sahasında Belediye Derincespor'la kozlarını paylaşacak.