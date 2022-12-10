Bucaspor 1928, İskenderunspor’a konuk olacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında İskenderunspor ile Bucaspor 1928 yarın saat 13.00'te Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak.

İzmir temsilcisi, geçtiğimiz hafta sahasında Van Spor FK’ya karşı aldığı mağlubiyetten dolayı liderliği Kocaelispor’a kaptırmıştı. Sarı-lacivertliler, bu haftada 1 puan gerisinde olan ve puan durumunda ise 3. sırada yer alan İskenderunspor’la karşı karşıya gelecek.

Bucaspor 1928’in kazandığı taktirde, Kocaelispor’un da kaybettiği durumda sarı-lacivertli ekip, tekrar liderliğe yükselme şansını elde edecek. Kötü senaryoda ise İzmir ekibi, haftayı 3. sırada kapatabilme şansı bulunuyor. (İHA)



