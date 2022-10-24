Bucaspor 1928 emin adımlarla

Düşme hattında yer alan rakibi karşısında net bir sonuç elde eden sarı-lacivertliler 22 puana yükselip lideri 3 puan geriden takibini sürdürdü. Son 5 maçta 4'üncü galibiyetlerini aldıklarını ifade eden teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, seriyi devam ettirip hak ettikleri yerlere geleceklerini ifade etti.

TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Bucaspor 1928 - Balıkesirspor maçı öncesi iki takım taraftarı arasında kavga çıktı. Balıkesir taraftarlarını taşıyan otobüs, Buca taraftarları tarafından taşlandı. Otobüsten inen kırmızı-beyazlılar ile Bucalılar birbirerine girdi, güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. Bucaspor 1928 yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunar ve bir daha bu tarz olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildiririz" ifadelerini kullandı.

DHA