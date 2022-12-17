Bucaspor 1928-Diyarbekirspor maç sonucu: 4-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, ilk yarının son haftasında evinde düşme hattındaki Diyarbekirspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler 14'üncü dakikada Berke ile 1-0 öne geçti.

Bucaspor 1928, 45'inci dakikada penaltı kazandı ve Erhan Şentürk atışı gole çevirdi: 2-0. Mücadelenin ilk devresini 2-0 önde tamamlayan Bucaspor, 85'inci dakikada Erhan Çelenk'le golleri üçledi: 3-0. Müsabakada son sözü ise perdeyi açan Berke 86'ncı dakikada söyledi: 4-0. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle 41 puana yükelip yeni yıla mutlu girdi. Diyarbekirspor ise 10 puanda kaldı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Serdar Osman Akarsu, Arif Dilmeç

BUCASPOR 1928: Kıvanç - Mazlum, Onur, Alper, Saruhan (Dk. 90+1 Ege), Cuma (Dk. 76 Taşkın), Furkan, Erhan Çelenk (Dk. 90 Tunç), Enes, Berke (Dk. 90 Recep), Erhan Şentürk (Dk. 70 Mehmet Fuat),

DİYARBEKİRSPOR: Kurtuluş - Baran, Melih, Enes, İsa (Dk. 83 Fatih), Serhat (Dk. 59 Emrullah), Cihan, İlker, Berkay, Seymen (Dk. 36 Muhammed) (Dk. 46 Ozan), Kutay

GOLLER: Dk. 14 ve Dk. 86 Berke, Dk. 45 (P) Erhan Şentürk, Dk. 85 Erhan Çelenk (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Cuma, Alper, Mazlum, Onur, Taşkın (Bucaspor 1928), Kurtuluş, Muhammed (Diyarbekirspor)