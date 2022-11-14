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Bucaspor 1928, averajla zirveyi ele geçirdi

1461 Trabzon FK'yı 2-0 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini alan Bucaspor 1928, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kocelispor'dan averajla zirveyi ele geçirdi.

14 Kasım 2022, Pazartesi 18:21 Son Güncelleme:
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Bucaspor 1928, averajla zirveyi ele geçirdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon FK'yı 2-0 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini alan Bucaspor 1928, liderlik koltuğuna oturmanın sevincini yaşıyor. Oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan sarı-lacivertliler Kocelispor'dan averajla zirveyi ele geçirdi.

Dış sahada namağlup tek takım olan İzmir temsilcisi, gurbette 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken 11 gol atıp, kalesinde sadece 3 gol gördü. Buca ekibinde Erhan Çelenk 9 gole ulaşıp gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, Berke gol sayısını 4'e çıkardı. (DHA)

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