Yeni Buca Stadı'nda saat 12.00'de başlayacak müsabakada Metehan Alpat düdük çalacak. Karşılaşmayı 50 TL karşılığında localarda 58 Bucaspor 1928 taraftarı izleyebilecek. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde çıktığı son 2 karşılaşmada Payasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup edip, 1877 Alemdağspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen İzmir temsilcisi, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler ligde 16 puanla 2'nci sırada, Karadeniz ekibi ise 10 puanla 8'inci basamakta yer alıyor.
DHA